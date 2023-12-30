Дрожали окна: в Севастополе прогремел мощный взрыв 30.12.2023, 10:45

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Оккупанты запаниковали из-за атаки надводного беспилотника.

В Севастополе, временно оккупированного Крыма, утром, 30 декабря, прогремел сильный взрыв. Оккупационная «власть» жалуется на атаку надводного беспилотника.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Взрыв прогремел около 9:44 по минскому времени.

«От взрыва в центральной части Севастополя задрожали окна. Сейчас российские власти и военные РФ ситуацию не комментировали», - пишет издание.

Стоит добавить, что официальные лица, или военное командование Украины пока также никак не комментировали ситуацию.

Жалуются на надводный беспилотник

По словам так называемого губернатора временной оккупационной «власти» России в Севастополе Михаила Развожаева, террористы якобы отбили попытку атаки надводного беспилотника.

«По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен БЭК», - пишет Развожаев.

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