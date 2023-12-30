Дрожали окна: в Севастополе прогремел мощный взрыв
- 30.12.2023, 10:45
- 1,626
Оккупанты запаниковали из-за атаки надводного беспилотника.
В Севастополе, временно оккупированного Крыма, утром, 30 декабря, прогремел сильный взрыв. Оккупационная «власть» жалуется на атаку надводного беспилотника.
Об этом сообщает «Крым.Реалии».
Взрыв прогремел около 9:44 по минскому времени.
«От взрыва в центральной части Севастополя задрожали окна. Сейчас российские власти и военные РФ ситуацию не комментировали», - пишет издание.
Стоит добавить, что официальные лица, или военное командование Украины пока также никак не комментировали ситуацию.
Жалуются на надводный беспилотник
По словам так называемого губернатора временной оккупационной «власти» России в Севастополе Михаила Развожаева, террористы якобы отбили попытку атаки надводного беспилотника.
«По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен БЭК», - пишет Развожаев.