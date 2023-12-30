СМИ: Отца главы пресс-службы РПЦ убил наемник Шойгу 30.12.2023, 10:56

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Накануне он дезертировал из части Минобороны РФ.

В подмосковном Видном вчера нашли тело Романа Легойды, отца председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что убийца 90-летнего отца Владимира Легойды находился в розыске — он дезертировал из части Минобороны не дослужив контракт. Ранее он был завербован в отряд «Шторм Z» в колонии в Брянской области.

25-летний Адам Щербаков, уроженец Брянска, несколько раз был судим за разбои и грабежи. Когда он отбывал очередной срок, в ИК приехали вербовщики из Минобороны.

Осужденный подписал контракт, несколько месяцев был штурмовиком, но поняв, что шансов выжить почти нет, сбежал.

Плутая в поисках денег он в подмосковном магазине встретил 90-летнего Романа Легойду, который пришел туда за хлебом. Дезертир рассказал пожилому мужчине о своих «подвигах» на СВО, «поплакался» на судьбу.

Роман Легойда вызвался подвезти его на свой машине, припаркованной рядом, до соседнего магазина, как попросил Адам.

По дороге Адам, угрожая ножом, потребовал деньги. С собой у Романа были 100 тыс рублей, на которые он планировал купить близким подарки на Новый год. Роман оказал сопротивление, тогда штурмовик Минобороны убил водителя и скинул труп в овраг.

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