Полковник ВСУ: В России могут сдуреть и пойти на суицид 1 30.12.2023, 11:05

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Путина ликвидируют свои.

Точку в войне в Украине можно будет поставить только при ряде условий, одно из которых – распад государства-агрессора Российской Федерации. И этот демонтаж неизбежен. Тем не менее, Запад, скованный тремя самыми большими ужасами, пытается сделать так, чтобы эта «недоимперия» продолжала теплиться. Эти страхи таковы: применение главой Кремля Путиным ядерного оружия, «расползание» ядерного оружия между фрагментами распавшейся «империи» и, наконец, попадание колоссального природного ресурса Сибири в руки Китая.

Что касается самого Путина, то он просто не может остановить войну в Украине, потому что от этого в прямом смысле слова зависит его жизнь. Более того, в России могут сойти с ума и ударить по странам Европы. Как бы цинично это ни звучало, это безумие было бы выгодно Украине. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

– Президент Чехии Петр Павел заявил, что в 2024 году в войне в Украине можно ожидать «значительные сдвиги» из-за двух обстоятельств – «выборы» в России и выборы в США. Предполагаете ли вы, что из-за этого мы не сможем поставить точку в этой войне в следующем году?

– Конечно, не сможем. Это вытекает из здравого смысла. Точку в этой войне можно будет поставить только тогда, когда Российская Федерация распадется, у нее заберут все ядерное оружие, ее отрубят от даровых сибирских природных ресурсов, мы вступим в НАТО и в течение еще трех поколений, то есть 60 лет, то, что образуется на руинах РФ пройдет так называемую санацию типа того, что проходили нацисты после Второй мировой войны.

Если ни один из этих факторов не складывается – а так выглядит, что не складывается, то если и будет пауза в войне, Путину очень хочется, чтобы выиграл Трамп, то он будет прилагать максимум усилий и приложит, чтобы конфликт был заморожен. Они пойдут на передышку, с них частично снимут санкции и вопросы новой российско-украинской войны через год, два, пять, десять – это только вопрос времени.

Чтобы понять это, не нужно обладать наданалитическим разумом. Это констатирующие вещи геополитики. Российская недоимперия невозможна без Украины. Их идентичность невозможна без престижного наследия Киевской Руси. «Киев – мать городов русских». Идентичность – это наиболее определяющее качество homo sapiens любого сообщества. Их идентичность произошла от нас. Они не примирятся, что мы существуем. Мы либо будем с ними, либо будем уничтожены, либо они будут уничтожены. Точка.

– Но, к счастью, Украина не осталась один на один с Россией и даже не в треугольнике США-Россия-Украина. Есть еще другое международное сообщество, в частности, Европа, которая сегодня все больше осознает опасность для себя, если Путину удастся захватить всю территорию нашей страны. Считаете ли вы, что в 2024 году может быть прорыв в военной помощи Запада, в частности, из-за такого осознания?

– Военная помощь сводится к трем фундаментальным аспектам. Первое – количество авиации и ракетно-бомбовой нагрузки к ней, второе – большое количество дальнобойных ракет, тех же ATACMS, не 20-30, а хотя бы тысяча. Третье – большое количество средств радиоэлектронной борьбы.

Российская Федерация неизбежно будет демонтирована. Я в этом не имею ни малейшего сомнения. Но есть три ужаса американской геополитики, почему решение до сих пор не принято. Хотя американский аналитик Януш Бугайский в своем непревзойденном произведении «Несостоятельное государство: инструкция по растерзанию России» все описано.

Где проблема? Первая – потенциальный ядерный удар. Может ли Путин к нему прибегнуть? А почему бы и нет? Если он поймет, что он обречен на Гаагу, то скорее нажмет кнопку, чем туда пойдет. Второе – страх того, что никто не знает, где точка невозвращения. Предполагаем, что ядерного удара нет, но смерть Путина может изменить ситуацию. Он правильно говорит: «нет меня – нет России». Распад России может повлечь за собой расползание ядерного оружия. Воронеж-45 (военный городок в России, где находится база ядерного топлива – Ред.). Пригожин туда заходил, и никто ему не сопротивлялся. Сколько найдется террористических организаций, начиная от ИГИЛ, ХАМАС и заканчивая колумбийскими картелями, которые поймут, что можно сразиться за несколько ящиков ядерных снарядов. А теперь представьте, что один такой снаряд взрывается где-нибудь в Нью-Йорке…

И третий, самый важный момент. Ресурсы. Планета Земля имеет только один тип экономического устройства – капитализм. Социализма не существует. Это все сказки, что в Китае социализм. Даже Северная Корея, считающаяся коммунистической, очень успешно торгует с внешним миром. В первую очередь наркотиками за доллары, и никаких проблем там нет. Следовательно, человечество растет безумными темпами, в этом году прирос десятый миллиард. И это все нуждается в ресурсах, и 40% этого ресурса в Сибири. Как вы думаете, куда эти ресурсы пойдут, если РФ упадет? Китая. А Китай такой же монстр, как и Россия, а возможно и больше и страшнее.

Если китайцы получат такие гигантские ресурсы, им это затмит разум, не сомневайтесь. Условно – вы живете на 50 тысяч в месяц и вдруг вам на голову каждый месяц начинает падать 5 миллионов. Сдуреют ли китайцы? Сдуреют, это гарантированно.

Пока не будет ответа, как решить эти три дилеммы, Россию будут держать в относительном состоянии прозябания. А Путину ничего не остается, у него нет другого выбора, он должен продолжать войну в Украине, потому что поражение в войне – это его физическая смерть. В следующем году ему 72 года. Тираны могут жить и до ста лет. К примеру, Фидель Кастро держал власть до 95 лет, и таких примеров множество. Как только Путин проиграет, убьют свои. Это все, что ему остается.

Именно поэтому рефлексирует Борис Писториус (министр обороны Германии – Ред.)? Потому что понимает, что их общество нужно уже готовить. На Западе общества действительно влияют на избирательный процесс, влияют на правительства.

Могут ли в России сойти с ума, прибегнуть к акту суицида и ударить по Европе? Почему же нет. Я немного поиронизирую: нам это очень выгодно, потому что тогда им придется воевать уже по-настоящему. Не помощью Украине, а действовать по-настоящему.

Вместе с тем, руководствуясь жизненной мудростью, скажу следующее: еще возможен такой случай, которого мы не можем увидеть. История – это цикличность причинно-следственных цепочек. Но случаи перерастают и создают снег на голову. Такое случалось множество раз.

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