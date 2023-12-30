Захарова промокла Телеграм-канал «СерпомПо»

30.12.2023, 11:23

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Смотрите на Казахстан и учитесь.

Фронтвумен МИД Захаровой объявлено, что МИД России приветствует решение Казахстана исключить из списка запрещенных организаций «Талибан», признанный в нашей стране террористическим.

«Надеемся, что такое решение Астаны позитивно скажется на развитии диалога с властями Афганистана», - заявила Захарова.

Как «скажется», не знаем, но вы-то здесь при чем? Это дело Казахстана, который принял это решение для себя, не для вас.

А у нас что? Возмутительное дело – несмотря на то, что «Талибан» признан в России террористической организацией, Лавров, Кабулов и другие «дипломаты» годами имеют с ним контакты. Закон не писан.

Если уже вы желаете с террористами из «Талибана» иметь дело, вы для начала поступите так же, как Казахстан – исключите из списка террористов. Смотрите на Казахстан и учитесь. И осознайте, что российский закон вы прекратили в промокашку.

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