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Беспилотники нанесли удар по Брянскому химическому заводу

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  • 30.12.2023, 11:37
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Беспилотники нанесли удар по Брянскому химическому заводу

Российское предприятие производит взрывчатые вещества.

В России беспилотник упал и взорвался на территории Брянского химического завода, производящего взрывчатые вещества.

Атака на Брянский химический завод имени 50-летия СССР в городе Сельцо совершена ночью 30 декабря, сообщает ASTRA.

Всего предприятие атаковали как минимум 6 БПЛА, один из них упал и взорвался на территории предприятия. Повреждены стекла в административном здании.

Брянский химический завод имени 50-летия СССР входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех. Концерн «Техмаш» специализируется в области разработки и серийных поставок боеприпасов.

21 ноября на территории завода уже взрывался БПЛА, а 14 ноября на завод была совершена еще одна атака — БПЛА упал и пробил крышу строящегося цеха, сообщала ASTRA. 13 октября этот же завод атаковали 2 БПЛА. Тогда повреждения получила крыша и вентиляционная камера производственного помещения.

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