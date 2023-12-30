Лукашенко ввел налог на богатство 5 30.12.2023, 11:44

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Кто будет его платить?

В 2024 году в Беларуси введут повышенный налог для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в год. Такие люди будут платить подоходный налог в 25% с суммы превышения вместо нынешних 13%.

Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс, документ подписал Александр Лукашенко.

Речь о доходах от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам. Фактически можно говорить о введении в Беларуси налога на богатство.

Получается, что ежемесячный доход должен быть больше 16 667 рублей, чтобы попасть на повышенный налог.

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