Киркоров нес покаянный бред 1 Телеграм-канал «Ботя»

30.12.2023, 11:58

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Выяснилась истинная причина страданий российских «звезд».

Ну вот и выяснилась истинная причина бед горе-артистов:

«Проблемы у артистов с «голой» вечеринки начались после того, как ее содержанием возмутились военные, принимающие участие в СВО, а затем фото и видео дошли до Владимира Путина», - пишет Baza.

Если верить этому сообщению, после распоряжения Самого их просто решили стереть в порошок. Как артистов точно. Я только призываю некоторую часть моих читателей не ликовать: очень важно не путать причину и следствие.

Причина не в том, что деятельность артистов не нравится военным, героям, «народу». Причина в том, что это зачем-то понадобилось Путину. Просто ему завтра может понадобиться что-то другое. Например, стереть в порошок каких-нибудь патриотов (кто сказал «Стрелков»?) Или слишком Z-ных певцов. Или очень зарусских общественных деятелей. Или там повара какого-нибудь.

Возможно даже, какие-то политтехнологи подсказали, что перед выборами хорошо бы подогреть ненависть к слишком богатым, прижать их к ногтю, так сказать. Однако не будет же Михал Иваныч прижимать к ногтю донатившего ВСУ Фридмана или там загадившего тундру Потанина! Поэтому этих людей никто не трогает. А на глупых артистах можно исполнить.

Что ж, им не повезло.

Ту небольшую ценную вещь, которая в этом буйстве политической стихии зависела от них, они все, насколько я понимаю, прогадили. Это - их собственная честь. Заметьте: сначала первая волна скандала, потом совершенно унизительные блеяния на камеру с попыткой извиниться, потом вторая волна кэнселинга.

Ивлееву уже отовсюду удалили, завели дело, Киркорова вырезают из огоньков и фильмов, Лолите что-то отменили. Всем - уже после извинений. Никто не воспользовался возможностью сказать, что думает: что не видит никакой вины в том, как он проводит свою личную жизнь. Поэтому не только отобрали велосипед, но еще и об**сали.

*

Чтобы два раза не вставать, вдогонку к предыдущему.

Скажу банальную вещь, но прямо вынуждают некоторые мои комментаторы. Про «народ» и «народное мнение».

Часто слышна апелляция к тому, что мол народ требует расправиться с зажравшейся попсой (литераторами, философами, etc). Конечно, это чушь.

В том атомарном состоянии, в котором сейчас пребывает русский народ, он узнает свое мнение из соцсетей, телевизора.

Люди мало общаются друг с другом, а соцсети уже в значительной части заполнены либо фриками, либо профессионалами. Среди моих френдов есть много умных, интересных людей, которые могут высказаться по тому или иному поводу, но не хотят. Я об этом очень сожалею, сетевое общение могло бы быть куда более интересным, если бы они что-то писали.

Но многие опасаются, и правильно делают. В реальном мире, в больших городах прочных социальных связей сейчас почти нет. Все живут строго своей жизнью. Делятся мнением с домашними, ну еще с ближайшими друзьями или родственниками.

Поэтому собственно «общественного мнения» тоже нет. Путину довели содержимое скандального ролика. Потом, наверное, было удар кулаком по столу, далее мгновенно подключились всякие сеточки Телеграм-каналов, о существовании которых многие даже не подозревают, и вот совершенно заурядная пьянка на следующее утро становится главной темой недели целой страны, лихо задвинув и подорожание яиц, и Новый год, и вообще все.

Бедный городской атомарный индивид сидит себе и думает: «Ну если НАРОД так возмущен, то, значит, и правда надо наказать!».

В условиях достаточно сильной цензуры в СМИ и во время всевластия авторитарного политика-волюнтариста такие вещи делаются на раз-два. Мало того, они во многом и поддерживают его власть: сначала надо создать видимость «народного мнения», а потом же к нему и апеллировать - ну это же «народ просит», как я могу отказать?

Граждане, добро пожаловать в тоталитаризм! Сначала вы просто могли не разделять политику и даже что-то бурчать на своих болотных, но заниматься своей частной жизнью. Потом вас настойчиво попросили вообще даже не думать о политике и не рыпаться в ту сторону, но вы еще могли жить своей частной жизнью.

Теперь, если вы не понравились ситуативному «православному шариату», то вас стирают в пыль даже за вашу частную жизнь. Киркоров пытался это уловить в своей покаянной речи, нес какой-то бред про то, как якобы должен вести себя Народный артист, но ему, как видим, не помогло. В такой политической ситуации нет правил и понятий, к которым можно апеллировать. Каждый человек является просто средством для достижения целей.

Телеграм-канал «Ботя»

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