ГАИ приготовила новогодний «сюрприз» белорусским водителям
- 30.12.2023, 11:59
- 5,436
Что известно.
В новогодние выходные госавтоинспекция будет вести усиленный контроль на дорогах Беларуси.
Об этом сообщила пресс-служба ГАИ.
В период праздников в ГАИ отмечают актуальность профилактики ДТП в состоянии опьянения. Поэтому повышенное внимание будет уделено нетрезвым участникам дорожного движения.
В новогоднюю ночь и праздничные дни в городах около мест проведения массовых мероприятий рекомендуется пользоваться общественный транспорт для избежания пробок.