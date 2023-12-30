ГАИ приготовила новогодний «сюрприз» белорусским водителям 30.12.2023, 11:59

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Что известно.

В новогодние выходные госавтоинспекция будет вести усиленный контроль на дорогах Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба ГАИ.

В период праздников в ГАИ отмечают актуальность профилактики ДТП в состоянии опьянения. Поэтому повышенное внимание будет уделено нетрезвым участникам дорожного движения.

В новогоднюю ночь и праздничные дни в городах около мест проведения массовых мероприятий рекомендуется пользоваться общественный транспорт для избежания пробок.

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