Кого из белорусов ждет «шторм эмоций», а кого – «океан возможностей»? 30.12.2023, 12:26

1,782

Синоптики озвучили «погодный гороскоп» на 2024 год.

Необычный прогноз появился в телеграм-канале известного белорусского синоптика Дмитрия Рябова.

В завершение 2023-го года вместо привычных для бывшего сотрудника Белгидрометцентра метеопрогнозов о циклонах, воздушных массах, температурных колебаниях Рябов рассказал, кого из белорусов в будущем году ждут солнечные дни, штормы эмоций и океаны возможностей, а кому стоит готовиться к дождливым денькам.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Согласно «эксклюзивному погодному гороскопу» от Дмитрия Рябова, Овнов в 2024 году ждут «яркие изменения в жизни, напоминающие неожиданные летние дожди».

«Иногда будет дуть суровый ветер, но благодаря свое энергии и решительности вы успешно справитесь с небольшими препятствиями. И все же не забывайте про зонтик» , — посоветовал синоптик.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцов, по словам Рябова, в 2024 году ждет «удача и процветание».Согласно прогнозу специалиста-метеоролога, погода для этого знака зодиака будет благоприятной для отдыха и активного времяпровождения на открытом воздухе.

«Осенью вам, возможно, придется столкнуться с более прохладными днями. Согревайтесь с любимыми возле камина», — рекомендовал Рябов.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для Близнецов, по его словам, наступить «период активности и общения».

«Такой же разнообразной, как и сам знак, будет погода. От ярких, солнечных, идеальных для путешествий летом, до дождливых, но от этого не менее уютных вечеров осенью», — предупредил синоптик, заверив, что «ясно небо над Близнецами будет чаще, чем хмурое».

Рак (22 июня — 22 июля)

Раков, согласно «погодному гороскопу», ожидает уют и гармония, поскольку «погода создаст идеальную атмосферу для домашних занятий и отдыха».

«Осенью приготовьтесь к шторму эмоций. Вы будете ранимы, избегайте стрессовых ситуаций, но не забывайте, что после дождя всегда выходит радуга», — заявил Рябов.

Лев (23 июля — 22 августа)

У Львов, по словам синоптика, наступить «период энергии и самоутверждения».

«Лето для вас будет настоящим сафари с горячими приключениями и яркими впечатлениями. Зимой же обращайте внимание на каждую снежинку», — рекомендовал он, заявив, что пережить холод Львам поможет «пушистый плед и чашечка горячего какао».

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам Рябов порекомендовал «не останавливаться перед трудностями» в 2024 году.

«Ваша настойчивость приведет к успеху, а ласковый весенний ветер придаст нужное направление», — заверил он.

Осенью специалист посоветовал Девам приготовиться к «периоду переменчивой погоды», но не забывать наслаждаться осенними листьями и мягким светом, ведь «небольшие дожди привнесут романтику в отношения».

Весы (23 сентября — 23 октября)

Весы в 2024 году, по словам Рябова, смогут наладить отношения и достичь гармонии в отношении с собой и окружающими.

«Погода создаст идеальные для этого условия: под летними лучами солнца расцветет любовь», — заявил он и посоветовал «довериться энергетическому потоку жизнь» осенью, чтобы уже зимой «обрести собственную идиллию».

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам в 2024 году, по мнению синоптика, придется заняться самоанализом. Год для этого знака, по его словам, начнется с «периода чистоты и обновления, подобно свежему ветру».

«Будьте готовы и к непредсказуемым, но захватывающим моментам: дождь может обернуться ливнем, тепло — жарою», — предупредил Рябов, но заверил, что «зимой штормить перестанет».

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам Рябов рекомендовал в 2024 году как можно больше времени проводить на свежем воздухе и побольше путешествовать в теплые дни. Осенью, по его словам, этот знак зодиака ждет «период раздумий».

«Помните, что за облаками всегда есть солнце, а редкие дожди только помогут очистить ваш дальнейший путь», — рассказал синоптик.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Козероги в 2024 году столкнутся «с некоторыми вызовами и препятствиями», заявил Рябов, а погода для них будет переменчивой.

«Но успех будет на вашей стороне, если будете сохранять спокойствие и оставаться гибкими в своих планах и решениях», — заверил он.

Лучшим временем для реализации своих идей для Козерогов Рябов назвал весну. Это время, по его словам, «покажет всю перспективу», а уже зимой эти знаки зодиака смогут «пожинать результаты своего труда, вероятно, в теплых краях».

Водолей (21 января — 20 февраля)

«Увлекательное приключение в мире погоды» спрогнозировал синоптик на 2024 год для Водолеев.

«Запомните: в дождливые дни лучше думается, в ясные — идеи ярче, легкий летний бриз даст возможность отдохнуть и зарядиться новой энергией. Осенью немного поштормит, но зима со снежинками и легким морозцем принесет тишину и умиротворение», — заверил специалист.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Рыбы в 2024 году, по словам Рябова, «погрузятся в океан возможностей», а «вдохновляясь морским ветром» они смогут насладиться гармонией с окружающим миром.

«Однако, будьте готовы к некоторой эмоциональной напряженности: высокие волны добавят страсти в ваши любовные отношения, но уже зимой вас ожидает спокойствие», — предупредил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».