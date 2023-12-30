Звезд российских шахмат жестко наказали за «цирк» на чемпионате мира 30.12.2023, 12:33

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Карма в действии.

Известные гроссмейстеры Ян Непомнящий и Даниил Дубов угодили в скандал на чемпионате мира по блицу, который проходит в Самарканде. Российские шахматисты разыграли партию, в которой использовали лишь коней, а на 12-м ходу согласились на ничью, сообщает obozrevatel.com.

По окончанию встречи арбитр присудил шахматистам по нулю очков вместо 0,5. Апелляция была отклонена.

«Я считаю, что за это несут ответственность оба спортсмена. Они заранее спланировали этот. Свое мнение я основываю на ходах, которые были сделаны», – прокомментировал свое решение главный судья ЧМ словак Иван Суровый.

Decision of Chief Arbiter IA Ivan Syrovy regarding the Dubov-Nepomniachtchi game. pic.twitter.com/B2mmHfqn1B — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 29, 2023

Позже Дубов в интервью российским пропагандистам сказал, что «такие партии практически всегда являются обратной связью на действия организаторов и/или работу судей». По его словам, это худший ЧМ с 2013 года.

Согласно регламенту, игроки не должны предпринимать никаких действий, которые могут привести к оспариванию игры. В случае же нарушения арбитр вправе наложить штраф, что и было сделано.

После 12 туров у Дубова и Непомнящего по 9 очков. Россияне занимают второе и четвертое место соответственно. Лидирует россиянин Владислав Артемьев.

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