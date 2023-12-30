Звезд российских шахмат жестко наказали за «цирк» на чемпионате мира
- 30.12.2023, 12:33
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Карма в действии.
Известные гроссмейстеры Ян Непомнящий и Даниил Дубов угодили в скандал на чемпионате мира по блицу, который проходит в Самарканде. Российские шахматисты разыграли партию, в которой использовали лишь коней, а на 12-м ходу согласились на ничью, сообщает obozrevatel.com.
По окончанию встречи арбитр присудил шахматистам по нулю очков вместо 0,5. Апелляция была отклонена.
bruh. 🐎 Dubov vs Nepo was certainly something #RapidBlitz pic.twitter.com/JYxQatxjTK— Chess.com (@chesscom) December 29, 2023
«Я считаю, что за это несут ответственность оба спортсмена. Они заранее спланировали этот. Свое мнение я основываю на ходах, которые были сделаны», – прокомментировал свое решение главный судья ЧМ словак Иван Суровый.
Decision of Chief Arbiter IA Ivan Syrovy regarding the Dubov-Nepomniachtchi game. pic.twitter.com/B2mmHfqn1B— International Chess Federation (@FIDE_chess) December 29, 2023
Позже Дубов в интервью российским пропагандистам сказал, что «такие партии практически всегда являются обратной связью на действия организаторов и/или работу судей». По его словам, это худший ЧМ с 2013 года.
Согласно регламенту, игроки не должны предпринимать никаких действий, которые могут привести к оспариванию игры. В случае же нарушения арбитр вправе наложить штраф, что и было сделано.
После 12 туров у Дубова и Непомнящего по 9 очков. Россияне занимают второе и четвертое место соответственно. Лидирует россиянин Владислав Артемьев.