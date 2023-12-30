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В Беларуси подняли цены на сотню видов одного из продуктов

  • 30.12.2023, 12:36
  • 3,280
В Беларуси подняли цены на сотню видов одного из продуктов

С 1 января.

Министерство по налогам и сборам (МНС) озвучило новые розничные цены на сигареты с фильтром, которые установили белорусские производители и импортеры с 1 января 2024 года.

Подорожание на 5-45 копеек за пачку запланировали все табачные фабрики страны, причем в цене вырастут более сотни популярных видов сигарет как I, так и II ценовой категории.

Так, согласно информации МНС, некоторая продукция Гродненской табачной фабрики «Неман» с 1 января подорожает на 30-40 копеек. В частности, вырастут цены на сигареты следующих брендов:

«Магнат»,

«Минск»,

«Премьер»,

«Фэст»,

Dove,

Minsk City,

Minsk Capital,

Credo,

NZ,

Queen,

Matrix,

Portal,

Pall Mall,

Rigins,

Rothmans,

RB.

Цены на сигареты производства ООО «Табак-инвест» планируется поднять на 5-30 копеек:

MAC,

Kalipso,

Pall Mall,

Rothmans,

Lucky Strike,

«Корона»,

«Форт»,

LD Compact Lounge Special,

Camel,

Richmond.

ООО «Интер Тобакко» запланировал повышение цен на 30-45 копеек на следующие марки сигарет:

Dove,

Red Bor,

RB,

Rigins.

Предприятие «Беларусьторг», которое занимается импортом табачных изделий в нашу страну, также решило поднять цены на некоторые виды сигарет II ценовой категории: на 20 копеек подорожает пачка шести видов сигарет марки Chapman, на 30 копеек — четыре вида сигарет Rothmans.

Кроме того, «Беларусьторг» планирует вывести на рынок шесть видов новой марки сигарет Esse II ценовой категории. Стоимость за пачку составит от 6,8 до 6,9 рубля.

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