В Беларуси подняли цены на сотню видов одного из продуктов
- 30.12.2023, 12:36
- 3,280
С 1 января.
Министерство по налогам и сборам (МНС) озвучило новые розничные цены на сигареты с фильтром, которые установили белорусские производители и импортеры с 1 января 2024 года.
Подорожание на 5-45 копеек за пачку запланировали все табачные фабрики страны, причем в цене вырастут более сотни популярных видов сигарет как I, так и II ценовой категории.
Так, согласно информации МНС, некоторая продукция Гродненской табачной фабрики «Неман» с 1 января подорожает на 30-40 копеек. В частности, вырастут цены на сигареты следующих брендов:
«Магнат»,
«Минск»,
«Премьер»,
«Фэст»,
Dove,
Minsk City,
Minsk Capital,
Credo,
NZ,
Queen,
Matrix,
Portal,
Pall Mall,
Rigins,
Rothmans,
RB.
Цены на сигареты производства ООО «Табак-инвест» планируется поднять на 5-30 копеек:
MAC,
Kalipso,
Pall Mall,
Rothmans,
Lucky Strike,
«Корона»,
«Форт»,
LD Compact Lounge Special,
Camel,
Richmond.
ООО «Интер Тобакко» запланировал повышение цен на 30-45 копеек на следующие марки сигарет:
Dove,
Red Bor,
RB,
Rigins.
Предприятие «Беларусьторг», которое занимается импортом табачных изделий в нашу страну, также решило поднять цены на некоторые виды сигарет II ценовой категории: на 20 копеек подорожает пачка шести видов сигарет марки Chapman, на 30 копеек — четыре вида сигарет Rothmans.
Кроме того, «Беларусьторг» планирует вывести на рынок шесть видов новой марки сигарет Esse II ценовой категории. Стоимость за пачку составит от 6,8 до 6,9 рубля.