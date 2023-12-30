Симоньян пресмыкается Телеграм-канал «Соловьиный Помет»

30.12.2023, 12:45

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Какое же Зазеркалье!

Симоньян: «В США существуют только лозунги свободы. Однако никакой индивидуальной бытовой свободы — на уровне, например, России, у них нет».

Тем временем Россия: директора питерского магазина «Галамарт» заставляют извиняться за песню Верки Сердючки, которую включили для новогоднего настроения. Музыка оскорбила чувства «ветерана СВО», который в этот момент находился в магазине — он-то и написал донос.

Какое же Зазеркалье: страна пресмыкающихся думает, что она страна свободы.

Телеграм-канал «Соловьиный Помет»

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