Что сделать с новогодней елкой, чтобы кошка потеряла к ней интерес? 30.12.2023, 12:49

Есть простой и эффективный метод.

Для владельцев кошек наличие новогодней елки в доме может стать небольшой проблемой. Многие мурлыки испытывают огромное любопытство и интерес к этому праздничному украшению, что может привести к неприятным последствиям, как для животного, так и для самой елки. К счастью, есть простые хитрости, которые позволят защитить деревце от вашего пушистого друга, пишет telegraf.news.

Во-первых, специальные средства, которые отпугивают домашних животных своим запахом, можно купить в зоомагазинах. Но вместо того, чтобы тратить деньги, можно воспользоваться домашним натуральным способом, который позволит нам наслаждаться елкой и в то же время не навредит нашему питомцу.

Какие запахи не нравятся кошкам?

Чтобы ваша кошка потеряла интерес к игре с новогодними украшениями на елке, сбрызните дерево яблочным уксусом или лимонным соком. Кошки не любят эти запахи.

Просто побрызгайте на определенное место или, в случае с лимоном, оставьте цедру на елке. Это действительно работает. Также можно разложить вокруг дерева шкурки мандаринов и апельсинов.

Кстати, не стоит и украшать елку дождиком — если кошки наедятся его, будут проблемы с пищеварением.

Что еще сделать?

Еще один способ — использовать алюминиевую фольгу или скотч. Дело в том, что многие кошки не любят липкие и блестящие поверхности, поэтому неплохо приклеить двусторонний скотч или просто алюминиевую фольгу к основанию елки или на пол возле дерева.

Кроме того, повесьте на нижние лапы побольше колокольчиков, которые громко звенят. Во-первых, это тоже может отпугнуть животное. А во-вторых, вы, находясь в квартире, услышите сигнал и поспешите забрать кота от елки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».