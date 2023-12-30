В России вспыхнул скандал из-за лишения Путина золотого ордена 30.12.2023, 13:05

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Вице-премьер РФ устроил истерику.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко возмутился тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) отобрал у главы Кремля Владимира Путина золотой орден.

Приспешник режима диктатора назвал это решение необдуманным и потребовал объяснение от президента МОК Томаса Баха.

Об этом Чернышенко заявил в интервью информационному агентству РИА «Новости».

Чиновник объяснил, что президента российского террористического государства лишили награды за допинг-скандал, в который вляпалась Россия после Олимпиады-2014. При этом вице-премьер РФ выдал ложь о том, что все российские спортсмены из были оправданы судами.

«Они забрали золотой Олимпийский орден у нашего президента, это надо вообще додуматься, по причине, что, якобы, обвинение России в допинговом скандале. Но Россия выиграла в международных судах все иски по претензиям нашим медалистам олимпийским. Почему-то про это никто не говорит, почему-то орден не вернули. Поэтому, мне очень интересно было бы встретиться с Томасом Бахом и ему лично этот вопрос в глаза задать. Мне интересно, что бы он ответил», – сказал Чернышенко.

По итогам разбирательств после ОИ в Сочи, когда была вскрыта государственная система применения допинга, у россиян забрали 11 медалей. Ранее Чернышенко выразил абсурдную мысль о том, что европейцы и американцы не смогут спокойно смотреть в глаза россиянам после окончания войны в Украине.

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