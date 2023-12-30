Налоговая будет по-новому проверять доходы и расходы белорусов 30.12.2023, 13:07

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Стали известны подробности.

Налоговая в 2024 году введет новшество по проверке доходов и расходов населения. Так, чиновники подняли потолок, при превышении которого будут запрашивать отчет, откуда «лишние» средства. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс, документ подписал Александр Лукашенко.

Налоговики в 2024 году повысят сумму превышения расходов над доходами, при которой они будут запрашивать пояснения, откуда взялись «лишние» деньги.

Со следующего года эту сумму превышения расходов над доходами повысят до 1500 базовых величин, чтобы налоговики стали запрашивать пояснения, об источниках денег. Ранее эта сумма была в полтора раза меньше — 1000 базовых. Если сейчас потолок составляет 37 000 рублей), то с 1 января станет 60 тысяч. Напомним, в январе базовую величину повысят до 40 рублей.

Налоговая, как планируется, по-прежнему сможет в некоторых случаях запрашивать пояснения и при сумме, которая меньше 1500 базовых. Речь о ситуациях, когда поступает запрос от силовиков или других контролирующих госорганов. В таком случае налоговики проводят проверки при любых суммах превышения расходов над доходами.

Напомним, в 2023 году повысили подоходный налог на превышение расходов над доходами — с 20 до 26%.

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