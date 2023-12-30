США раскрыли, как Россия готовила самый массированный ракетный обстрел Украины 30.12.2023, 13:17

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Маскировать атаку 29 декабря было поручено Небензе.

Россия намеренно отвлекала ООН рассказами об опасностях Майдана на чрезвычайном заседании Совбеза, которое состоялось 27 декабря.

При этом подчеркивала, что события 2014 года как-то объясняют вторжение РФ в Украину в 2022 году. Именно тогда военные ВС РФ готовили масштабный ракетно-дроновой удар, от которого погибли десятки мирных украинцев.

Об особенностях поведения РФ заявил советник-посланник миссии США при ООН Джон Келли во время чрезвычайного заседания Совбеза 29 декабря.

Трансляция собрания опубликована в Youtube-канале международной организации.

Келли отметил, что 27 декабря постоянный представитель России в ООН Василий Небендзя собрал членов Совбеза, чтобы обсудить Революцию Достоинства, которая произошла 10 лет назад.

Подобные действия являются «абсурдными», поскольку именно в это время ВС РФ готовила удар по стране. Также заявил, что россияне врут, когда говорят, что целились по военным целям. О лжи свидетельствуют кадры разрушений жилых домов и десятки мертвых мирных украинцев.

По словам американского дипломата, США призывает членов ООН «решительно осудить» очередные российские преступления, поскольку состоялась «самая большая воздушная атака на Украину, ее города и критическую инфраструктуру с начала незаконного полномасштабного вторжения».

«Мы обратились ко всем членам Совбеза, чтобы они присоединиться к нам и решительно осудить эту отвратительную атаку на города и гражданскую инфраструктуру по всей Украине», — прозвучало во время чрезвычайного заседания Совбеза ООН.

Кроме представителя США, относительно действий РФ высказались представители Великобритании, Франции, Объединенных арабских эмиратов, Китая и ряда других стран мира.

Напомним, что 29 декабря 2023 года ВС РФ осуществили массированный ракетно-дроновой удар по Украине.

Для удара россияне использовали около 90 ракет различных типов и около 30 дронов-камикадзе Shahed-136.

В результате российского обстрела полностью разрушены несколько квартир в жилом доме в Одессе, повреждена станция метро в Киеве, горел торговый центр и роддом в Днепре, выбило окна в учебном заведении Львова. Согласно заявлению Национальной полиции, россияне убили 30 украинцев и ранили почти 200.

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