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ВСУ разбили морпехов РФ под Бахмутом

  • 30.12.2023, 13:29
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ВСУ разбили морпехов РФ под Бахмутом

Украинские военные провели успешный штурм и заняли позиции в направлении Курдюмовки.

Силы обороны Украины отбили позицию у российской армии на юге Бахмутского направления.

В районе села Курдюмовка, что на южном фланге Бахмута, ВСУ провели успешный штурм. Оккупанты выбиты с позиции.

Такой информацией утром 30 декабря поделился в своем блоге воин 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов под позывным «Осман».

Судя по его данным, украинские военные на Бахмутском направлении снова начали перехватывать инициативу и переходят от обороны к наступательным операциям.

«В направлении Курдюмовки парни провели удачную штурмовую работу и отбили позицию», - рассказал Осман.

Он уточнил, что данный участок удерживал 177-й полк морской пехоты ВС РФ из Дагестана.

Личный состав, который был на отбитой позиции, полностью зачищен.

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