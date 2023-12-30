Командира российской авиабазы в Энгельсе настигла карма 30.12.2023, 13:50

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Опубликованы секретные документы.

Расследователи сообщества «OSINT Пчелы» обнародовали информацию о командире авиабазы дальной авиации в Энгельсе, откуда взлетает российская авиация для ударов по Украине. Кроме украинцев оккупанты под командованием Николая Варпаховича бомбили сирийцев.

И карма преступника настигла: в сентябре этого года его младшего сына убили во время службы в российской армии. Подробности опубликованы в Telegram-канале «OSINT Пчелы».

«Россияне – те, кто запускает ракеты по Украине – вы даже не понимаете, как много мы знаем о вас и членах ваших семей. Сегодня хотим поздравить Николая Варпаховича, командира авиабазы дальней авиации в Энгельсе... У военного преступника два сына, Кирилл и Владислав. Но подождите… уже только один сын», – отметили расследователи.

OSINTеры выяснили, что россиянин, на чьей совести немало погибших украинских детей, этой осенью узнал, как это терять ребенка самому. Сына у него забрала российска армия, службе которой Варпахович-старший посвятил жизнь.

«Младший сын, Варпахович Владислав Николаевич 30.08.2002, уже мертв. В сентябре этого года во время прохождения военной службы по призыву в в/ч 41521 в г. Рязань он был убит выстрелом в голову из автомата. Публикуем его посмертные фото, а также несколько скриншотов из официальных документов», – говорится в сообщении.

Расследователи также обнародовали результаты психолого-психиатрической экспертизы убитого сына оккупанта. Психиатры пришли к выводу, что Владислав «находился в отрицательном психическом состоянии, что могло характеризоваться высокой степенью эмоциональной напряженности, вследствие переживания им внутреннего личностного конфликта с ощущением невозможности продолжать жить».

«Как настроение после смерти сына, Варпахович?», – пишут расследователи.

Ранее они установили, что командир тяжелой Гвардейской бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии, начальник Энгельского местного гарнизона Николай Варпахович родился в Караганде в 1970 году. С 1992 года начал службу в российской армии.

«В период с 2006 по 2009 годы лично выполнял практические пуски крылатых ракет воздушного базирования. Офицеры возглавляемого им 43 центра принимали участие в бомбардировках Сирии», – отмечали тогда расследователи.

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