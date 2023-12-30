Где его величие-то? Андрей Окунь

30.12.2023, 14:05

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Присосался, как пиявка.

Говорят, что Путин вписал себя в историю, как великий государь. Как геостратег, завоеватель и подниматель с колен. Толкуют даже, что нынешний президент войдет чуть ли не в топ-3 лучших правителей России.

Понятно, что распространением подобных сказок занимается пропаганда. Да и было бы странно, если бы никто Путина не расхваливал перед выборами. Но все же странно, что именно нам предлагают считать величием и достижением президента?

Что Россия впервые за 240 лет Россия фактически вывела Черноморский флот из Крыма? Что перед Новым годом за одну ночь на мирные украинские города посылают под 200 штук ракет и беспилотников?

Где величие-то? Да, Россия большая, к тому же богатая, и ядерного оружия у нас много, а нефти еще больше. Но где во всем этом заслуга Путина?

Россия большая — предки-императоры постарались. Богатая — благодарите судьбу, которая удачно расположила всю таблицу Менделеева на ее территории. Ядерная триада — скажите спасибо Советскому Союзу и военной истерии прошлого века. За нефть не знаю, кого благодарить, Бога, наверное.

Все, чем Россия может гордиться, не имеет к Путину никакого отношения. Он как пиявка, которая присосалась к чужим заслугам и теперь паразитирует на них.

Его заслуга — это война у России под боком и бесчисленные жертвы. Но можно ли это считать величием?

Андрей Окунь, t.me

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