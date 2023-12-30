«Как живой труп»: Герасимов в «ДНР» шокировал своим видом Z-пропагандистов 6 30.12.2023, 14:39

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Глава российского Генштаба выглядит совсем плохо.

Начальник штаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов в пятницу, 29 декабря, посетил оккупированный Донбасс.

Выглядел он не лучшим образом. Такой информацией поделился известный российский Z-военкор Романов, передает Диалог.UA.

«Вчера (29.12.2023) в «ДНР» приезжал Герасимов… Парни, кто его видел, говорят, «выглядит как живой труп», - рассказал Романов.

Он уточнил, что начштаба ВС РФ приехал на оккупированный Донбасс по двум причинам. Во-первых, обсудить с военными на местах ситуацию на фронте, а, во-вторых, проконтролировать расформирование военной группировки «ДНР» «Каскад».

С «Каскадом», как отмечает Z-военкор, получилась весьма скандальная история. Расформирование группировки вызвало волну негодования в рядах боевиков, которое чревато вооруженным восстанием.

Военной полиции РФ поставлена задача жестко пресекать все недовольства «каскадовцев», разоружать их с применением силы. Наемники уже обвиняют Кремль в «выстреле в спину».

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