Самый вежливый водитель в Беларуси под Новый год раздает пассажирам конфеты с пожеланиями 30.12.2023, 14:51

Маршрутка в буквальном смысле привозит праздник.

Самый вежливый и самый известный водитель маршрутки в Беларуси Владимир под Новый год радует своих пассажиров конфетами с приятными пожеланиями.

Позитивное настроение на всю поездку гарантированно.

Кстати, в салоне буса есть даже новогодняя елочка. А по телевизору крутят новогодние фильмы.

Поэтому эта маршрутка, буквально, привозит праздник, пишет телеграм-канал Межрегиональной ассоциации перевозчиков.

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