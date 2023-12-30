Самый вежливый водитель в Беларуси под Новый год раздает пассажирам конфеты с пожеланиями
- 30.12.2023, 14:51
Маршрутка в буквальном смысле привозит праздник.
Самый вежливый и самый известный водитель маршрутки в Беларуси Владимир под Новый год радует своих пассажиров конфетами с приятными пожеланиями.
Позитивное настроение на всю поездку гарантированно.
Кстати, в салоне буса есть даже новогодняя елочка. А по телевизору крутят новогодние фильмы.
Поэтому эта маршрутка, буквально, привозит праздник, пишет телеграм-канал Межрегиональной ассоциации перевозчиков.