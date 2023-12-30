В Луганской области военные РФ из 150-й дивизии взбунтовались и отказались воевать 1 30.12.2023, 14:58

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В ВСУ раскрыли подробности.

Российские военнослужащие из 150 мотострелковой дивизии ВС РФ, которые прибыли на территорию оккупированной Луганской области, отказались от участия в боевых действиях.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ.

Там отмечают, что в российской армии фиксируются нередкие случаи отказов военнослужащих от выполнения преступных приказов и участия в боевых действиях

Так 19 декабря 43 отказника из 150-й дивизии были отправлены под конвоем с территории Луганской области на территорию РФ.

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