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В Луганской области военные РФ из 150-й дивизии взбунтовались и отказались воевать

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  • 30.12.2023, 14:58
  • 1,936
В Луганской области военные РФ из 150-й дивизии взбунтовались и отказались воевать

В ВСУ раскрыли подробности.

Российские военнослужащие из 150 мотострелковой дивизии ВС РФ, которые прибыли на территорию оккупированной Луганской области, отказались от участия в боевых действиях.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ.

Там отмечают, что в российской армии фиксируются нередкие случаи отказов военнослужащих от выполнения преступных приказов и участия в боевых действиях

Так 19 декабря 43 отказника из 150-й дивизии были отправлены под конвоем с территории Луганской области на территорию РФ.

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