БАТЭ за два дня покинули восемь футболистов 2 30.12.2023, 15:05

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Что происходит?

Экс-флагман белорусского футбола клуб БАТЭ, подаривший белорусам групповой турнир Лиги чемпионов, массово покидают игроки.

28 декабря стало известно, что клуб покидают Андрей Кудравец, Валерий Бочаров и Дмитрий Антилевский.

Вчера стало известно, что команду покидают Данила Нечаев, Сергей Волков, Дмитрий Подстрелов, Илья Василевич и Денис Лаптев.

Напомним, что в этом году БАТЭ впервые с 2005 года не завоевал медалей национального чемпионата, финишировав пятым. А с 2006 по 2018 годы борисовская команда вообще неизменно становилась чемпионом Беларуси по футболу.

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