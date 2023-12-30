БАТЭ за два дня покинули восемь футболистов

БАТЭ за два дня покинули восемь футболистов2
- 30.12.2023, 15:05
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Что происходит?
Экс-флагман белорусского футбола клуб БАТЭ, подаривший белорусам групповой турнир Лиги чемпионов, массово покидают игроки.
28 декабря стало известно, что клуб покидают Андрей Кудравец, Валерий Бочаров и Дмитрий Антилевский.
Вчера стало известно, что команду покидают Данила Нечаев, Сергей Волков, Дмитрий Подстрелов, Илья Василевич и Денис Лаптев.
Напомним, что в этом году БАТЭ впервые с 2005 года не завоевал медалей национального чемпионата, финишировав пятым. А с 2006 по 2018 годы борисовская команда вообще неизменно становилась чемпионом Беларуси по футболу.