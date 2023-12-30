Россия «кинула» жену Пескова 30.12.2023, 15:12

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Виноват Киркоров и скандальная вечеринка с «Мутаборе»?

Известным российским фигуристам Евгению Плющенко и Татьяне Навке отказали в грантах на первом конкурсе 2024 года. Президентский фонд культурных инициатив не поддержал проекты фигуристов.

Компания Навки запрашивала деньги на ледовые шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица». Согласно смете на реализацию проекта необходимо потратить 264 355 000 рублей (2.96$ млн) из которых 58 371 000 (650$ тыс) – средства гранта, 205 984 000 (~2.3$ млн) – софинансирование.

Плющенко запрашивал грант на 25,5 млн рублей (~280$ тыс) на проведение шоу «Союз чемпионов», мастер класс, креативный разговор.

Российские болельщики с сарказмом отреагировали на подобный «кидок» страны по отношению к Плющенко и Навке.

«Надо было ставить ледовое шоу, о том как Великий Вождь, вопреки козням запада, спасает Русский мир и «освобождает» Украину. Точно получили бы гранты. У Шамана учиться надо», - стебутся юзеры.

Многие пользователи из РФ с недоверием восприняли такой отказ.

«Такой же популизм, теперь с доверенными лицами,как и с Ивлеевой,перед выборами. В грантах откажут,но дадут не озвучивая супергранты...» – не сдерживают эмоций россияне.

Некоторые предполагают, что титулованные фигуристы проявили недостаточное уважение перед Кремлем.

В комментариях также не исключают, что всему виной «голая вечеринка» Ивлеевой, после которой Песков обнимался с Киркоровым.

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