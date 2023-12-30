Каждый пятый белорусский сотрудник обсуждает выходки коллег на новогоднем корпоративе 1 30.12.2023, 15:25

1,580

Интересное исследование.

Поведение коллег на корпоративе и неудачную организацию праздника обсуждают более 20% сотрудников. К такому выводу пришли аналитики Исследовательского центра praca.by, рассказали Office Life в компании.

Среди опрошенных 63% отметили, что новогодний корпоратив в компании запланирован. При этом 27% сотрудников считают, что такие мероприятия укрепляют корпоративный дух, а 12% назвали это пустой тратой денег.

Исследование указывает, что алкоголь остается важным атрибутом новогоднего корпоратива. Однако у этого есть и свои последствия. Более 12% работников признались, что им стыдно было смотреть в глаза коллегам и руководству после мероприятия. При этом 48% опрошенных признались, что видели недостойное поведение коллег.

Актуальной остается и финансовая сторона корпоративного вопроса. Более половины банкетов оплачивает компания-работодатель. Среди опрошенных только 12,3% платят за праздник из своего кошелька.

Неоднозначным оказался и фидбэк после корпоратива. Только 48% сотрудников, как правило, благодарят организаторов мероприятия.

К слову, каждому третьему из опрошенных нравится отмечать корпоратив в ресторане — 30%.

Подавляющее большинство сотрудников — 78,8% — указывают, что праздничные мероприятия можно пропускать без последствий. Чуть больше 2% утверждают, что пропуск корпоратива может негативно сказаться на их работе в компании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».