Как из обычной картошки приготовить праздничную: очень быстрое горячее блюдо на Новый год 1 30.12.2023, 15:43

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Это понравится гостям без всяких сомнений.

Часто во время готовки на Новый год что-то да забывают купить к столу.

Если так произошло, а приготовить горячее блюдо надо, сохраните этот простой рецепт из ингредиентов, которые наверняка у вас есть.

Сочетание хрустящего бекона, нежного картофеля и сливочного сыра создает настоящий кулинарный шедевр, способный превратить обычный ужин в настоящий гастрономический праздник.

Картошка с беконом в духовке - рецепт

Ингредиенты:

картофель 9 шт

бекон упаковка - (9 штук)

сыр

Для соуса:

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сметана - 200 гр

майонез - 3 ст/л

чеснок - 2 зуб

укроп

соль

специи

Приготовление: Отварить почищенную картошку 20-25 минут, проследить чтобы она не была развареная. Сметану, майонез, укроп, соль и специи смешать. В полученный соус добавить отваренную картошку и вымешать. Каждую картофелину обмотать беконом и поставить на противень. Оставшийся соус добавить к картошке. На терке натереть твердый сир и посыпать блюдо сверху. Выпекать картошку при температуре 200 градусов 10-15 минут.

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