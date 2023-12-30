Для белорусских водителей в 2024 году вводят масштабные изменения 1 30.12.2023, 15:55

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Расходы на содержание авто значительно возрастут.

В Беларуси в 2024 году введут несколько изменений, которые касаются транспортного налога. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс, документ подписал Александр Лукашенко.

Чиновники перенесли крайний срок рассылки физлицам уведомлений на уплату транспортного налога на 1 октября. Сейчас такие извещения приходят до 1 сентября, в них среди прочего указана сумма сбора. При этом предельный срок уплаты налога не будут смещать, он по-прежнему будет 15 ноября.

Также в 2024 году чиновники введут ввести единый имущественный платеж. Это единая платежка по трем налогам — за недвижимость, землю и транспорт. Речь о том, что налоговики будут выставлять общую сумму к оплате по этим сборам, а не присылать три разные платежки, как это происходит сейчас.

Власти введут также в 2024 году новшество по транспортным средствам, которые передают в сублизинг (если совсем упростить, то речь о сдаче авто в лизинг через посредника). Транспортный сбор будет уплачивать сублизингополучатель, то есть тот, кто через посредника получит авто в лизинг.

Напомним, в 2024 году также увеличат транспортный сбор для населения и бизнеса, а также введут повышенную ставку для транспорта повышенной комфортности.

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