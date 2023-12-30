Белоруска заинтересовалась рекламой «банка», в которой предлагали пройти тест и получить приз 30.12.2023, 16:07

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Она получила «подарок», но он ее не обрадовал.

Жительница Браслава в компьютерной игре заинтересовалась рекламой банка, в которой предлагалось пройти текст и выиграть 50 рублей. В итоге мошенники оформили на нее банковский счет, через который собирались выводить украденные средства.

Как сообщает витебская милиция, браславчанка прошла тест, в котором «выиграла» 50 рублей — для получения денег она пообщалась с администратором сайта в мессенджере. Та предложила женщине ожидать от банка три смс-кода и передать их. Она предупредила также, что в сообщениях будет указано, что передавать коды нельзя, однако нужно сделать исключение — код якобы нужен «для проверки информации и перевода денежных средств». Затем браславчанке предложили передать номер карты и еще один код.

В итоге выяснилось, что на женщину неизвестные оформили банковский счет. Такие часто используются мошенниками для вывода полученных преступным путем денег.

Милиционеры напоминают, что для зачисления денег на карту любого банка достаточно знать ее номер, а передавать коды из СМС нельзя никому.

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