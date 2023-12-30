Дочь Путина купила долю в подрядчике «Газпрома» и «Роснефти» 30.12.2023, 16:18

Катерина Тихонова

Ее фонду «жертвуют» значительные суммы.

Фонд дочери Владимира Путина, главы «Иннопрактики» Катерины Тихоновой и ее первого заместителя Натальи Поповой приобрел 10% Научно-технического центра «Приводная техника» — одного из ведущих производителей электроприводной техники для промышленности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместное письмо компаний. Сумму сделки они не раскрывают.

«Это нужно для инвестиций в расширение» и «для конкуренции с мировыми производителями аналогичной продукции, в том числе в рамках импортозамещения», пояснил один из учредителей «Приводной техники» Сергей Чупин. В группу «Приводная техника» входят шесть предприятий и четыре производственные площадки, где работают более 1200 сотрудников. Среди заказчиков компании — «Роснефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ и другие предприятия.

«Иннопрактика» в разные годы работала с ведущими госкомпаниями, включая ту же «Роснефть», РЖД, «Росатом» и другие. Они жертвуют фонду значительные суммы: за последние годы взносы выросли с полумиллиарда до почти миллиарда рублей. Так, согласно его отчетности, в 2022 году, когда Россия уже вела полномасштабную войну в Украине, «целевые поступления на некоммерческую деятельность» составили 932 млн рублей (в 2021 году — 585 млн рублей, а в 2020 году — 514,2 млн рублей). В попечительский совет «Иннопрактики» входят руководители «Роснефти», «Газпрома», «Транснефти», Газпромбанка, ВТБ, «Ростеха».

После вторжения России в Украину США ввели санкции против дочерей Путина. В обосновании говорилось, что Тихонова «руководит хай-тек компанией, чья работа помогает правительству России и оборонной индустрии», а его вторая дочь Мария Воронцова — «программами, на которые были направлены миллиарды долларов от Кремля для генетических исследований, и их лично курирует Путин».

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