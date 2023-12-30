закрыть
30 декабря 2023, суббота, 16:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Удивите гостей за минуту: простой рецепт коктейля из шампанского на Новый год

  • 30.12.2023, 16:26
Удивите гостей за минуту: простой рецепт коктейля из шампанского на Новый год

Подойдет любое шампанское.

Практически все белорусы привыкли украшать новогодний стол различными алкогольными напитками. При этом многие забывают, что шампанское, вино или коньяк могут надоесть любому гостю. В таком случае стоит начать экспериментировать. Эксперты рассказали, как приготовить оригинальный коктейль из привычных напитков.

Как отмечают специалисты, коктейль наверняка придется по вкусу даже гурманам. В частности потому, что напиток будет обладать оригинальным вкусом.

Для приготовления понадобится:

- Шампанское – 100 мл;

- Качественный коньяк – 1 столовая ложка;

- Цитрусовый, либо апельсиновый ликер – 2 столовые ложки;

- Долька лимона.

При желании напиток можно дополнить льдом.

Приготовление:

Возьмите шампанское и охладите.

Подготовьте специальный бокал. Затем налейте в него коньяк, после чего дополните напиток цитрусовым ликером.

Налейте в бокал охлажденное шампанское.

Расположите дольку лимона над емкостью и надавите на нее. Важно, чтобы сок фрукта вытек прямо в коктейль.

Полученный напиток можно будет смело подавать к столу. Однако следует понимать, что таким образом можно приготовить только одну порцию. При наличии большого количества гостей количество компонентов потребуется увеличить в соответствии с числом людей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип
Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Флотилия подбитых кораблей
Флотилия подбитых кораблей Виталий Портников