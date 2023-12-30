На польской границе водитель Audi пытался вклиниться в очередь и усадил человека на капот 30.12.2023, 16:39

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На границе выставляют импровизированные блок-посты.

В предпраздничные выходные в единственном открытом пункте пропуска на границе Польши и Беларуси скопилась огромная очередь легкового транспорта и автобусов. СМИ писали о том, что люди проводили в ожидании по 40 часов и даже больше, чтобы попасть домой. Сегодня в Государственном пограничном комитете Беларуси прокомментировали эту ситуацию.

— Причины коллапса следующие: Польша закрыла на границе с Беларусью четыре пункта пропуска, оставив лишь один погранпереход для легкового транспорта — «Тересполь» («Брест»). Большинство лиц, пересекавших границу в указанный период, выбирали «красный» коридор. Это повлияло на длительность их оформления, — отметили в ГПК.

Там добавили, что в этот период белорусская сторона приняла в два раза больше автомобилей, чем в предыдущие дни. Кроме того, увеличила численность смен контрольных служб.

Как отмечает «Онлайнер», за неделю ситуация вблизи пункта пропуска улучшилась, очереди заметно сократились, но проблема не исчезла. Еще вчера водители легковых авто писали о том, что границу пересекали за 9 часов. Много неудобств доставляют те, кто пытается вклиниться без очереди. Против таких водителей люди выставляют импровизированные блок-посты.

— Ситуация, думаю, привычная уже для всех. К пункту пропуска «Тересполь» мы приехали 29 декабря в 2:00 по польскому времени: трое взрослых, двое детей. Стали в очередь, 4,2 км от шлагбаума. Простояли 9,5 часа только до въезда к полякам. В этот день польская полиция очень активно патрулировала и регулировала очередь, некоторых штрафовали, но те, кто хотел без очереди, все равно ездили кругами, пытаясь втиснуться в любой свободный разрыв, — рассказал читатель.

Вот против таких водителей остальные старались действовать сообща: люди надевали световозвращающие жилеты и пытались своими силами контролировать очередность проезда.

— Я стоял на выезде с прилегающей территории недалеко от шлагбаума, так называемый «Центрум», карман, где эти наглецы собираются и ждут момента, когда кто-то зазевается, чтобы проскочить. Либо они сами организовываются: кто-то блокирует поток и пропускает сразу 5—7 своих. Почти все машины — 1-й регион. И на выезде из этого кармана на меня наехал водитель Audi, прокатил немного на капоте, это попало на видео. Он увидел разрыв в очереди и пытался проскочить. Планирую обратиться в польскую полицию с заявлением, — отметил собеседник.

Похожими историями люди делятся и в телеграм-канале «Брест — Тересполь». В частности, говорят о двух BMW X5, которые, предположительно, пытались объехать очередь. Водитель микроавтобуса заблокировал для них полосу, и BWM столкнулись, не успев вовремя затормозить.

А еще люди, проводящие часы в очередях, удивляются лисам, которые стали появляться вблизи пункта пропуска в поисках еды.

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