Чем ВСУ сбили Су-34 РФ на Херсонщине: эксперт выдвинул неожиданную версию 2 30.12.2023, 17:13

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Самолеты пытались нанести удары на расстоянии 30-40 километров.

Авиационный эксперт, аналитик, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро «Антонов» Константин Криволап прокомментировал информацию о том, что недавно ВСУ сумели сбить сразу несколько российских боевых самолетов на Херсонщине.

Если российские Су-34 были сбиты в районе Крынок Херсонской области, значит, они пытались нанести удары на расстоянии 30-40 километров, подчеркнул он в интервью «Главреду».

Вместе с тем эксперт не исключил, что примерно в 120 километрах от этого места мог стоять зенитный ракетный комплекс Patriot, который способен наносить удары на дистанции 160 км.

«Учитывая то, что расстояние между радиолокационной станцией и пусковой установкой составляет около 25 километров, сама пусковая установка может стоять от места событий достаточно близко. Причем пока пусковая установка не включена, она ничего не излучает, и определить ее можно только визуально. Поэтому Patriot мог поразить самолеты Су-34», - считает военный аналитик.

По его мнению, нельзя также исключать того, что бомбардировщики РФ были сбиты при помощи установки SAMP/T, у которой практически такие же характеристики, как и у Patriot.

«В определенных обстоятельствах могла быть применена установка NASAMS. Также можно допустить работу IRIS-T SLM – модификации со средней дальностью удара на 40 километров. Наши специалисты могли подъехать на нужную локацию, провести разведку, изучить ситуацию и разобрать до молекулярного уровня, как россияне там действуют в воздухе. Далее найти нужную точку и произвести выстрел. И при таких обстоятельствах сработал бы даже ЗРК Бук. В общем, вариантов может быть много», - добавил Криволап.

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