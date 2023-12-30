Польша продлила упрощенный порядок выдачи белорусам проездного документа 1 30.12.2023, 17:12

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Он заменяет паспорт.

Граждане Беларуси, живущие в Польше, в первой половине 2024 года по-прежнему смогут получать проездной документ иностранца, заменяющий паспорт, по упрощенной процедуре. Об этом сообщается на сайте польского правительства.

Упрощенный порядок выдачи проездных документов для граждан Беларуси был введен в Польше постановлением Министерства внутренних дел и администрации в июле 2023 года. В соответствии с ним для белорусов вводились следующие послабления:

- освобождение от уплаты сбора за выдачу проездного документа для иностранца (сейчас его размер составляет 350 злотых) — эта мера будет действовать бессрочно вплоть до ее отмены;

- с заявлением с просьбой о выдаче документа могли обратиться также белорусы, никогда не имевшие проездного документа (в первую очередь паспорта), — в том числе дети;

- белорусам, в отличие от других ходатайствующих, не нужно было доказывать, что они не могут получить паспорт от властей своего государства;

- с заявлением с просьбой о выдаче документа могли обратиться белорусы, имеющие в Польше лишь временный вид на жительство независимо от целей его выдачи.

Все эти параметры будут актуальны для белорусов и далее — как минимум вплоть до 30 июня 2024 года (на данный момент это последний день, когда можно подать заявление о выдаче проездного документа по упрощенной процедуре).

В правительстве Польши отмечают, что эта мера является очередным инструментом активной поддержки белорусского общества, которое польские власти оказывают с августа 2020 года. Также власти соседней страны напоминают, что с 11 августа 2023 года действует новый образец заявления на выдачу проездного документа для иностранца.

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