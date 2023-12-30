Как белорусам проверить сыр на натуральность при помощи йода 2 30.12.2023, 17:14

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Иллюстративное фото

Полезный лайфхак.

Для того, чтобы убедиться в натуральности купленного вами сыра, вам понадобится самый обычный йод. Хорошо, если он уже есть у вас дома. Если же нужного пузырька не оказалось – не беда: пополните содержимое аптечки и приступайте к эксперименту.

Этот тест позволит вам выявить наличие в сыре крахмала, который недобросовестные производители используют для придания дополнительного объема или в качестве загустителя.

Кстати, йод можно использовать и для того, чтобы выявить содержание крахмала в других молочных продуктах, к примеру, в сметане, твороге или плавленом сырке.

Проверка подразумевает нанесение нескольких капель на ломтик сыра.

Спустя 3-5 минут оцените изменение цвета продукта. Если сыр приобрел темно-синюю, темно-зеленую или серую окраску, значит эксперимент удался и вы успешно выявили наличие крахмала в сыре.

Если же после йода остались коричневые или оранжевые следы – все в порядке, крахмала нет.

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