Военный эксперт раскрыл ближайшие планы Путина 30.12.2023, 17:30

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Александр Мусиенко проанализировал ресурсный потенциал РФ.

Японское издание Nikkie Asia пишет, что Владимир Путин рассказал главе Китая Си Цзиньпину о намерениях воевать с Украиной не менее 5 лет. Все сигналы о готовности к прекращению огня не следует принимать «за чистую монету».

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко проанализировал «24 Каналу» статью. По его словам, чтобы оценить способность России воевать до 2028 года, следует обратить внимание на ресурсный потенциал страны-террориста.

«Большая ошибка западных изданий заключается в переоценке. Ошибка – это недооценка и переоценка. И то и другое не дает целостно увидеть картину. Конечно, можно сказать, что лучше переоценить. Однако переоценка может сыграть и против вас», – отметил Мусиенко.

Переоценивая врага, вы недооцениваете собственные силы, теряете уверенность и в конце концов проигрываете. Нужно давать объективную оценку. Многие не видят, что Россия теряет ресурсную способность вести боевые действия быстрее, чем кто-то представляет. Эти пять лет истекут в течение трех лет.

На что рассчитывает Путин

В сентябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что так называемая «СВО» продлится до середины 2025 года. По мнению Мусиенко, он сказал правду. Это ближайший горизонт планирования, у которого есть оккупанты. Они надеются, что к тому времени у Украины иссякнут ресурсы, Запад перестанет нас поддерживать, а выборы президента в США в 2024 году станут для россиян благоприятными.

Кроме того, российские захватчики надеются, что смогут за это время стабилизировать линию фронта и не дать наступать Силам обороны Украины. Затем искать возможности для какого-нибудь перемирия и диалога. А все потому, что в военном плане оккупантам потребуется пауза. Захватчики не выдержат масштабных наступательных действий.

«Разберем на примере танков. Как 1000 заложили на 2024 год, так и 1000 – на 2025 год. Где рост? Должно быть 1000, 1200, 1400, 1600. Поэтому, я думаю, что они закладывали какие-то горизонты. Возможно, это было и 5 лет <...> Россия исчерпывается быстрее, чем представлял даже Путин и аналитики, которые тщательно анализируют Россию и забывают факт, что Россия в своей истории никакой войны не побеждала без серьезной помощи внешне»,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Напомним, что Россия проиграла в Крымской войне, российско-японской и многих других, потому что не имела союзников, на которых можно было рассчитывать. Иран и Северная Корея не могут помочь России ресурсно вести войну против Украины. Стране стоит полагаться только на Китай, если тот согласится прийти на помощь.

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