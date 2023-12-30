Лидчанин хотел полечить нос во время призывной кампании – и получил год «химии» 4 30.12.2023, 18:01

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иллюстрационное Фото: pavlo palamarchuk (epa-efe)

Как так вышло?

Житель Лиды во время призывной кампании взял больничный, чтобы исправить перегородку в носу. В этом увидели умысел на «уклонение от призыва» и осудили мужчину на год «химии» по ч.1 ст. 435 УК. На соответствующее решение суда Лидского района, вынесенное 11 октября в выездном заседании в районном военкомате, сообщает сайт hrodna.life

На суде военком утверждал, что лидчанин не пришел на медосмотр по повестке, хотя получил ее под подпись. Тот согласился: сказал, что прошел осмотр для военкомата почти у всех врачей. А потом пришел в Лидскую центральную районную больницу и получил больничный из-за простуды как учащийся. На вопрос врача он соврал, что не является призывником.

На повторный прием в больнице парень не явился. С просьбой продлить больничный пришла его бабушка, но ей в этом отказали. В тот же день лидчанин уехал из города и до конца призыва так и не прошел осмотр у психиатра. В другом городе он попросился в больнице пройти анализы и госпитализироваться со смещением носовой перегородки. Простуды у него уже не было. Поэтому в этом усмотрели умысел на уклонение и присудили ему год «химии».

Парня оставили под подпиской о невыезде. В декабре прошла апелляция в Гродненском областном суде. Лидчанин и его адвокат просили назначить ему наказание в виде штрафа.

Призывник отметил, что у него был больничный на время призыва, потом он продолжил проходить обследование и лечение — в том числе медицинскую реабилитацию по коленному суставу, — и поэтому не мог прийти на осмотр. А когда смог — пришел и рассказал о болезни. Но суд отметил, что парень уехал из Беларуси в Россию — и не сообщил об этом военкомату. И решил оставить приговор без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

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