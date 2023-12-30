Бои за Авдеевку — ВСУ выполнили три важные задачи 30.12.2023, 18:12

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Авдеевка продолжает быть одной из самых горячих точек фронта в Украине.

Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заметил «24 Каналу», что в Авдеевке украинские военные разрушили некоторые замыслы, которые противник стремился реализовать до конца 2023 года.

Мусиенко отметил, что глобальная задача оперативного уровня для российских оккупационных войск на Донецком направлении – захват всей одноименной области в ее административных границах.

По его словам, замысел России заключался в том, чтобы, начав осенью наступление на Авдеевском направлении, провести масштабные наступательные действия по всему Восточному фронту – от Купянска до Авдеевки – и до конца года попытаться выйти на админграницы Донецкой области.

- Из-за удачных и правильных оборонных действий украинских войск уже разрушены планы о том, что враг может реализовать до конца этого года какие-то свои оперативные замыслы, тем более стратегические, – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Именно поэтому, добавил Мусиенко, оккупанты некоторое время ждали и в конце концов глава российского минобороны Сергей Шойгу пошел докладывать Владимиру Путину о "великой победе" – якобы взятии Марьинки.

Он напомнил, что с марта 2023 года оккупационные войска продвинулись вокруг Марьинки всего на 2,5 километра. И эти захватчики подали как большое достижение.

В Авдеевке ВСУ выполнили три важные задачи

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что в Авдеевке очень серьезно уменьшается ресурс оккупантов. Противник уже не раз был вынужден перебрасывать туда подкрепление, в частности, снимая силы, с другого направления.

Он напомнил, что за это время россияне лишились там более 15 тысяч живой силы и около 400 единиц бронированной техники, артиллерийских систем. Как на один участок фронта это очень большие потери.

- То есть наша группировка обороны Авдеевки уже выполнила три важные задачи, – подчеркнул Мусиенко.

Речь идет, по его словам, о таких задачах:

Во-первых, ВСУ уничтожили и продолжают уничтожать большое количество врага.

Во-вторых, россияне не могут атаковать широким фронтом на Востоке, как они планировали, и вынуждены концентрировать свои силы, в частности, на Авдеевском направлении.

И в третьих, врагу не удалось заставить нас забрать силы с Юга и пойти на Восток.

Это те итоги, резюмировал Мусиенко, которые уже сейчас можно подбивать, и вносить в актив нашей группировки, осуществляющей оборону Авдеевки.

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