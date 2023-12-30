Чем заменить алкоголь на Новый год: рецепты вкусных коктейлей для взрослых и детей 3 30.12.2023, 18:25

Эти напитки можно подавать не только на праздник.

Безалкогольные коктейли — достойная альтернатива алкоголю во время встречи Нового года 2024. Полезные смузи, напитки на основе лимонада, сока, яичных желтков, кофе или чая, а также фруктово-ягодные морсы и пунши — количество просто поражает. «Факты ICTV» подготовили рецепты вкусных коктейлей, которыми можно заменить алкоголь и подавать не только на праздник.

1. Лимонад с мятой и лаймом

Ингредиенты на одну порцию:

- газированная вода — 1,5 стакана,

- лайм — половинка,

- свежая мята, сахар, лед — по вкусу.

Приготовление

Выжимаем сок лайма.

Перемешиваем в блендере мяту, сахар и сок лайма.

Разбавляем водой и добавляем лед.

2. Мохито безалкогольный

Такой безалкогольный напиток — идеальный вариант для встречи Нового года 2024, детского дня рождения, вечеринки друзей и вообще для любого торжественного события.

Ингредиенты на одну порцию:

- свежая мята — 10 г,

- лайм — половинка,

- спрайт — 150 мл,

- лед — 8 кусочков,

- тростниковый сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Нарезаем лайм и кладем в бокал.

Добавляем мяту, тростниковый сахар и хорошо разминаем.

Лед взбиваем до состояния ледяной крошки.

Перекладываем в бокал и заливаем спрайтом.

Декорируем коктейль листиком мяты и лаймом — напиток готов.

3. Ягодный морс

Отличный рецепт на Новый год 2024 — морс из замороженных ягод, который понравится взрослым и детям. Готовьте этот напиток не только на праздничные встречи, но и повседневно.

Ингредиенты

- вода — 2,5 л

- замороженная черная смородина — 165 г

- замороженная красная или белая смородина — 220 г

- замороженная малина — 200 г

- замороженная облепиха — 85 г

- замороженная вишня — 130 г

- сахар или подсластитель — по вкусу

Приготовление

В глубокую кастрюлю выкладываем ягоды, заливаем водой и готовим на сильном огне.

Как только вода закипит, перемешиваем, уменьшаем огонь и накрываем крышкой.

Через 10 минут добавляем сахар или подсластитель.

Еще через 5 минут снимаем с огня, даем настояться примерно 10 минут.

Затем процеживаем, переливаем в посуду и подаем в теплом или холодном виде. По желанию морс можно разбавлять водой или соком.

4. Молочный коктейль с бананом и яйцом

Если ягод нет, замените их бананом, добавьте яйцо и молоко — такой новогодний коктейль будет не хуже алкогольного.

Ингредиенты на 1 порцию:

- молоко — 250 мл

- банан — 1 шт.

- куриное яйцо — 1 шт.

Приготовление

Нарезаем банан на кусочки.

Соединяем все ингредиенты в блендере и интенсивно взбиваем до однородного состояния.

Переливаем коктейль в бокал.

5. Клубничный смузи на кефире

Еще один интересный и вкусный напиток, которым можно заменить алкоголь на Новый год 2024.

Ингредиенты на одну порцию

- кефир 2,5% — 200 мл

- свежий имбирь — 7 г

- вода — 1,5 ст. л.

- сметана 25% — 1 ст. л.

- свежая или замороженная клубника — 6 шт.

Приготовление:

Очищаем кожуру имбиря и очень мелко нарезаем или трем на терке.

Добавляем имбирь в блендер, заливаем воду и начинаем интенсивно взбивать.

Клубнику хорошо промываем, нарезаем, добавляем к имбирю и снова взбиваем.

Вливаем кефир, сметану снова взбиваем до однородной консистенции.

Переливаем в посуду и подаем.

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