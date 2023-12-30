До +6 °С ожидается в Беларуси 31 декабря
- 30.12.2023, 18:49
Ночью во многих районах страны прогнозируются осадки.
В Беларуси 31 декабря прогнозируется облачная с прояснениями погода. По северо-востоку страны на отдельных участках дорог ожидается гололедица, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью во многих районах прогнозируются осадки, днем преимущественно по северо-восточной половине небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед. По северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, в отдельных районах порывистый, ночью по Гомельской области местами усиление ветра порывами 15-18 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит минус 2 – плюс 4, максимальная днем прогнозируется от 0 до 6 градусов тепла.