В центре Минска снова открылась легендарная гостиница Crowne Plaza 30.12.2023, 19:04

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Она не работала больше месяца.

Пятизвездочная гостиница Crowne Plaza в центре Минска снова принимает гостей после месячного перерыва. Об этом сообщается на сайте отеля.

В Crowne Plaza объявили о возобновлении работы с 28 декабря. Там готовы принимать гостей и участников мероприятий, посетителей кафе и спа.

Тем не менее на сайте группы компаний IHG, которая управляет гостиницей, бронирование все равно не работает, обратило внимание Blizko.by.

Напомним, гостиница закрылась 20 ноября нынешнего года, почему — не сообщалось. По словам одного из бывших сотрудников порталу Office Life, коллективу закрытие отеля объяснили технической причиной.

Из-за закрытия сократили несколько десятков сотрудников: в том числе горничных, поваров и специалистов бэк-офиса отеля.

В феврале 2022 года Crowne Plaza также закрывалась — тогда причиной произошедшего тоже называли технические моменты. В сентябре того же года Crowne Plaza снова начала принимать гостей.

По словам участников рынка, к закрытию мог привести ряд факторов. За 15 лет работы Crowne Plaza состарилась и требовала модернизации и, соответственно, дополнительных вложений.

Кроме того, еще в 2017 году появились сообщения, что у компании «Минск Принцесс Отель» (владелец здания отеля Crowne Plaza) серьезные долги перед бюджетом, банками и партнерами. Но акционерам во главе с турецким миллионером Суди Озканом с этими трудностями удавалось справляться.

Финансовое положение отеля усугубилось во время пандемии коронавируса. Не добавляла уверенности и неопределенная ситуация на рынке в связи с санкциями. Например, в прошлом году британская InterContinental Hotel, которой принадлежит право на отели Crowne Plaza, сообщила о прекращении работы в России «в соответствии с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС, а также с постоянными и растущими проблемами с работой там».

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