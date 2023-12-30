Цены на нефть опустились до трехлетнего минимума

Цены на нефть опустились до трехлетнего минимума2
- 30.12.2023, 19:23
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Геополитическая ситуация и опасения по добыче нефти повлекли за собой бурные торги в 2023 году.
Цены на нефтяные фьючерсы эталонных марок Brent и WTI к концу 2023 года упали на 10%, опустившись до минимума с 2020 года. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в последний торговый день 2023 года, 29 декабря цена нефти марки Brent составляла 77,04 долл. за баррель, тогда как у компании WTI – 71,65 долл. за баррель. В обоих случаях цены упали более чем на 10% по отношению к 2022 году, в котором цены на нефть повышались.
Как сообщается, геополитическая ситуация и опасения по добыче нефти повлекли за собой бурные торги в 2023 году, закрепив уменьшение цены в конце года.
Добыча нефти в США несколько снизилась в октябре 2023 года до 13,248 млн баррелей в сутки.
ОПЕК+ сокращает добычу примерно на шесть миллионов баррелей в сутки, что составляет около 6% мирового снабжения.