Цены на нефть опустились до трехлетнего минимума 2 30.12.2023, 19:23

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Геополитическая ситуация и опасения по добыче нефти повлекли за собой бурные торги в 2023 году.

Цены на нефтяные фьючерсы эталонных марок Brent и WTI к концу 2023 года упали на 10%, опустившись до минимума с 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в последний торговый день 2023 года, 29 декабря цена нефти марки Brent составляла 77,04 долл. за баррель, тогда как у компании WTI – 71,65 долл. за баррель. В обоих случаях цены упали более чем на 10% по отношению к 2022 году, в котором цены на нефть повышались.

Как сообщается, геополитическая ситуация и опасения по добыче нефти повлекли за собой бурные торги в 2023 году, закрепив уменьшение цены в конце года.

Добыча нефти в США несколько снизилась в октябре 2023 года до 13,248 млн баррелей в сутки.

ОПЕК+ сокращает добычу примерно на шесть миллионов баррелей в сутки, что составляет около 6% мирового снабжения.

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