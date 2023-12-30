Украинский Нацбанк ввел небольшие послабления по заблокированным счетам белорусов 30.12.2023, 19:33

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Что можно сделать с деньгами.

Нацбанк Украины 28 декабря принял постановление № 195, по которому был дополнен список исключений, касающихся блокировки счетов граждан Беларуси и России. Хранящиеся там деньги можно будет использовать для оплаты физлицом медицинских услуг в украинских учреждениях здравоохранения. Текст постановления опубликован на сайте ведомства.

Постановление добавляет новый пункт в список исключений, которые разрешают осуществление банковских операций с украинских счетов гражданами Беларуси и России. Ранее среди таких исключений был перевод денег на нужды ВСУ, уплата налогов и сборов, оплата банковских комиссий, страховых договоров и другие операции. Сейчас к ним добавилась оплата медицинских услуг в украинских учреждениях здравоохранения.

Напомним, банковские счета граждан Беларуси и России в Украине были почти полностью заблокированы 24 февраля 2022 года с началом полномасштабного российского вторжения, которое велось в том числе с территории нашей страны. С тех пор подавляющее большинство белорусов, имеющих деньги на счетах в Украине, не могут воспользоваться своими средствами или вывести их на другие счета.

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