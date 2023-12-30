Бойцы полка Калиновского опубликовали новогоднее обращение к белорусам 4 30.12.2023, 20:34

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И показали необычный рецепт «дранікаў па-каліноўскі».

Белорусский добровольческий полк Калиновского, защищающий Украину, опубликовал новогоднее обращение к белорусам. Бойцы поблагодарили жителей страны за поддержку и заявили, что готовят «наш праздник и нашу победу». А еще выложили видео с необычным рецептом драников.

«Любыя беларусы! Калядная вячэра — гэта святая традыцыя, калі ўсёй вялікай сям’ёй збіраюцца за святочным сталом у сваёй хаце.

Але ўжо які год запар беларусы рыхтуюцца да Новага года ў розных кутках свету на выгнанні, за кратамі турмаў і ізалятараў, пад варожымі абстрэламі ў сцюдзёных акопах… — говорится в обращении. — Усё ж мы безупынна дбаем над нашым святам. Дзве тысячы дваццаць трэці быў цяжкім, не без стратаў і расчараванняў. Але кожны з нас рабіў свой унёсак — і цяпер мы яшчэ на адзін год бліжэй да перамогі!»

«Гэтымі днямі тысячы беларускіх ваяроў гатуюць святочныя стравы на пазіцыях: чарговы год далёка ад сваіх хатаў. Але з Беларуссю ў сэрцах. З цвёрдым намерам вярнуцца дадому. А гэта самаахвярнасць, адданасць, гэта штодзённая руплівая праца, гэта той шлях, які мы маем прайсці разам», — сказано в тексте.

А еще калиновцы записали видео под названием «Свята будзе! Мы яго ўжо рыхтуем». В нем есть рецепт драников: один из бойцов готовит это блюдо под нарезку из кадров боевых действий с участием белорусских добровольцев. Кстати, в рецепте от полка среди ингредиентов есть и мука, и лук, и яйца.

«Любыя беларусы, з вялікай удзячнасцю за вашую падтрымку, віншуем з новым 2024 годам. Мы не чакаем таямнічага падарунка ад святога Мікалая, а тут і зараз рыхтуем нашае свята і нашу перамогу!» — завершается обращение.

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