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В Австралии во время теннисного турнира змея напугала болельщиков

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  • 30.12.2023, 21:10
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В Австралии во время теннисного турнира змея напугала болельщиков

Поединок пришлось приостановить из-за незваного гостя.

На международном теннисном турнире поединок между Домиником Тимом и Джеймсом Маккейбом пришлось приостановить из-за незваного гостя.

В какой-то момент фаны заметили возле трибун змею, которая выползла на корт. Судье пришлось остановить матч.

По информации The Sun, сотрудники службы безопасности поймали змею. Оказывается, что это была 50-сантиметровая восточно-коричневая змея, яд которой делает ее второй самой смертоносной в мире.

Местный эксперт Лукас Перретт сообщил, что, если бы змея укусила кого-то, то человек мог умереть в течение 30 минут без оказанной вовремя профессиональной помощи.

Отметим, что после возобновления игры Доминик Тим одержал победу со счетом — 2:6, 7:6, 6:4.

Добавим, что австриец в свое время занимал третье место в мировом рейтинге, а в 2020 году победил на Открытом чемпионате США. Сейчас он занимает 98 место в рейтинге АТР.

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