Белорусские таможенники проверяют все посылки физлицам из-за рубежа 7 30.12.2023, 21:17

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Ищут беспилотники.

Таможенные органы Беларуси начали проверять все международные посылки на предмет пересылки беспилотников, сообщила 30 декабря пресс-служба Госкомтаможни.

Отмечается, что контроль касается почтовых отправлений и посылок, следующих в адрес физических лиц, в том числе и ввозимых из стран ЕАЭС.

Напомним, еще в сентябре 2023-го Александр Лукашенко запретил своим указом покупать, хранить, запускать и делать беспилотники. Таким образом, в соответствии с указом узурпатора все отправления и товары до их доставки или вручения физическим лицам должны быть доставлены в места проведения контроля. За незаконное перемещение БПЛА через государственную границу Беларусь предусмотрена уголовная ответственность, отметили в ГКТ.

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