Зеленский провел итоговую Ставку в 2023-м году 2 30.12.2023, 21:26

Определена стратегия войны на 2024-й.

Президент Украины Владимир Зеленский провел итоговое в этом году заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

«Подвели военные итоги года. Проанализировали результаты ведения боевых действий и наши решения. Что мы сделали правильно, а что могли улучшить», - отметил президент Украины.

По его словам, с учетом этих выводов, прогнозов и возможностей Украины на Ставке была определена стратегия применения Сил обороны на предстоящий год.

«В этом году Украина не отступила ни на одном направлении на земле, вернула себе море и сделала более безопасным небо. Мы продолжаем работать как одна команда. Спасибо каждому и каждой, кто отдает все силы ради победы Украины», - заявил президент Украины.

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