Транспортный налог на некоторые машины вырастет в 10 раз 1 30.12.2023, 21:40

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Приготовиться владельцам BMW, Audi, Mercedes и других авто.

«Правительство» все же подписало изменения в законы по вопросам налогообложения, и теперь совершенно точно: владельцы некоторых новых моделей дорогих/элитных автомобилей будут платить транспортный налог в 10 раз больше, чем остальные автовладельцы.

Первые разговоры о такой возможности ходили еще в начале осени. И вот сейчас «палатка» приняла (29 ноября), а «совет республики» одобрил (13 декабря) эти поправки. Закон №327-3 от 27 декабря 2023 года опубликован сегодня, 30 декабря.

В тексте закона (стр. 63) сказано:

143. В статье [Налогового Кодекса] 307.7:

дополнить статью пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. По транспортным средствам, с года выпуска которых прошло не более трех лет, включенным в перечень транспортных средств повышенной комфортности, определяемый Советом Министров Республики Беларусь, транспортный налог, включая авансовые платежи, исчисляется по ставкам, увеличенным в десять раз.»

Что это могут быть за автомобили?

Пока никакой конкретики нет.

В октябре заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам «палаты представителей» «национального собрания» Петр Вабищевич пояснял:

– Для основной категории наших граждан будет произведена обыкновенная индексация ставок транспортного налога. Она изменится незначительно – в пределах 10 рублей. Но для определенной категории владельцев авто, имеющих транспортные средства повышенной комфортности, машины премиум-класса сроком выпуска не более трех лет ставка налога будет увеличена в 10 раз. По данным наших органов регистрации, речь идет о порядка двух тысячах машин – это «Бентли», «Порше» и так далее.

В ноябре Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский давал такой комментарий:

– Перечень будет определяться правительством, туда войдут премиальные марки. Можно смело назвать Ferrari, Maserati, Maybach, отдельные модели марок Mercedes, BMW, Audi. Надо помнить, что у некоторых брендов есть и обычные линейки транспортных средств, которые будут облагаться обычной ставкой.

Поскольку список автопроизводителей во всем мире, которые выпускают дорогие автомобили, довольно большой, то чиновникам придется изрядно потрудиться, чтобы охватить как можно больше их и не дать автомобилистам лазейку в виде возможности купить малоизвестный люксовый суперкар без повышенного транспортного налога.

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