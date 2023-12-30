Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по блицу
- 30.12.2023, 22:19
Норвежский шахматист выиграл мировое первенство седьмой раз в своей карьере.
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в седьмой раз выиграл чемпионат мира по блицу. Турнир прошел в Самарканде.
В 21 раунде Карлсен набрал 16 очков.
Второе место занял россиянин Даниил Дубов (15,5 очка), третьим стал его соотечественник Владислав Артемьев (15).
Ранее норвежец выигрывал чемпионат мира по блицу в 2009, 2014, 2017, 2018, 2019 и 2022 годах.
Дубов попал во время турнира в скандал. Он и соотечественник Ян Непомнящий завершили свою партию 11-го раунда вничью всего через 12 ходов. Причем шахматисты ходили только конями и партия завершилась таким образом, что все фигуры были на стартовых позициях. Главный судья турнира в своем решении заявил, что результат партии был заранее запланирован, им обоим было присуждено по 0 очков вместо 0,5.
Ранее в Самарканде Карлсен защитил свой титул чемпиона мира по быстрым шахматам (рапиду).
Карлсен — 16-й чемпион мира по классическим шахматам.