В Белграде продолжаются протесты 1 30.12.2023, 22:37

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На улицы вышли десятки тысяч человек.

Десятки тысяч человек собрались в центре Белграда в субботу на одной из крупнейших акций протеста со времен сербских выборов две недели назад, объединившись в своих обвинениях в фальсификации голосования и призывая ЕС серьезно обратить внимание на события, разворачивающиеся в стране, сообщает Politico.

«Я хочу пригласить наших друзей из Европы обратить больше внимания на то, что здесь происходит», - сказал Срджан Цвиич, член Белградского центра политики безопасности, наблюдавший за выборами 17 декабря.

Он осудил тот факт, что президент Сербии Александар Вучич, часто хвастающийся своими близкими отношениями с официальными лицами ЕС и Запада, продвигает европейские ценности и «вывешивает флаги ЕС», только когда официальные лица из Брюсселя и иностранные высокопоставленные лица посещают страну.

Вучич много лет умело балансировал между Западом и Россией, часто обращаясь к последней, чтобы укрепить поддержку националистов. Российский посол Александр Боцан-Харченко публично поддержал непроверенное утверждение Вучича о том, что протестами руководят внешние силы — этот нарратив часто использует президент России Владимир Путин, когда сталкивается с инакомыслием.

Правящая партия Сербии и проправительственные СМИ пренебрежительно сравнили протесты с восстанием на Майдане в Киеве.

«Поддержка ЕС, возможно, ослабла, но это понятно, потому что наши друзья из Брюсселя недостаточно критикуют правительство Александра Вучича», - сказал Цвиич, держа выцветший европейский флаг с 90-х годов, когда он и его семья протестовали против Слободана Милошевича.

Последние события в стране напоминают протестные движения при распаде бывшей Югославии. Как и сейчас, протестующие всех возрастов, возглавляемые младшим поколением, выходили на улицы, чтобы противостоять уничтожению свобод во время правления Милошевича, периода, обозначенного кровавыми конфликтами в соседних странах.

Субботняя демонстрация проходила в том же месте, где проходило большинство протестов в 90-х годах.

Как местные, так и международные организации, включая наблюдателей ОБСЕ и Европейского парламента, осудили фальсификации и манипуляции во время голосования 17 декабря.

Актриса Светлана Бойкович, член беспартийной коалиции ProGlas или ProVote, призывавшая участвовать в выборах, страстно зачитывала поступающие отчеты со всей страны, в которых подробно описывалась тактика, примененная во время выборов. Список включает случаи, когда больных раком, ожидающих трансплантации, манипулировали для поддержки правящей партии в обмен на продвижение в списке доноров; пожилых людей соблазняли денежными стимулами сменить место жительства; и умерших граждан, вновь появлявшихся в списках избирателей.

Начиная с понедельника после выборов, ежедневные протесты разворачиваются перед ключевыми учреждениями, включая мэрию Белграда и Центральную избирательную комиссию. Субботний митинг отметил 13-ю демонстрацию подряд с заметным инцидентом 24 декабря, когда полиция ответила значительной силой после того, как небольшая группа разбила передние окна городского совета Белграда.

Голодавшую после выборов оппозиционного политика Маринику Тепич пришлось поднять на сцену из-за ее слабого состояния, а из динамиков взорвалась песня Pink Floyd «Another Brick in the Wall».

«Эти выборы нужно отменить», – сказала Тепич, извинившись за то, что не может сказать больше. После появления ее перевели в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.

В преддверии акции протеста студенческие организации организовали круглосуточную блокаду ключевого перекрестка столицы, перекрыв доступ к министерствам иностранных дел и обороны.

Студенты расположились на ночь в около 20 палатках, проводя время за учебой, разгадыванием кроссвордов и игрой в шахматы. Они также организовали панельные лекции, в том числе о том, что делать, если их арестует полиция.

Эмилия Миленкович, одна из ведущих студенческих деятельниц, заявила, что ее поколение глубоко разочаровано упадком демократических норм, вызванным манипуляциями на выборах.

«Это разочарование превратилось в ярость. Мы разъярены тем, что наши выборы были украдены, нашими голосами манипулировали, потому что нашу волю снова и снова подтасовывали», – сказала она. «Демократический избирательный процесс – это абсолютный минимум».

Напомним, протесты в Сербии продолжаются уже почти две недели. Выборы в парламент и местные советы в стране состоялись 17 декабря.

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