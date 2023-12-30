Белорусская семья случайно нашла старые новогодние рецепты на съемной квартире 30.12.2023, 22:58

Рецепты записывали несколько поколений семьи.

Какие бы времена ни были, а на Новый год столы белорусов всегда самые богатые. Хозяйки хотят сделать на праздник не только самые любимые блюда, но и что-нибудь оригинальное, чтобы и себя порадовать и гостей удивить.

Даже в век интернета рецепты продолжают записывают не в смартфоны и компьютеры, а от руки. А в советские времена, их еще узнавали из кулинарных книг. И если все это книги и записи объединить, то получается маленькая кулинарная библиотека семьи.

Вот такое «сокровище» и нашла в старом шкафу молодая семья, которая снимает квартиру в центре Минска. Причем и «Книга для записи рецептов», и «Книга о вкусной и здоровой пище» от 1970 года с дарственными надписями: от мамы, от друзей...

Там собраны рецепты, которые записывали несколько поколений семьи: от бабушек до внучек, пишет КП.

Вот, например, вырезка из советского журнала: рецепт яиц, фаршированных селедкой. Просто и закуска отличная.

А в старой, с пожелтевшими страницами «Книге для записи кулинарных рецептов» слово селедка одно из самых популярных. Там записано, как например, приготовить «селедочное масло».

В новогоднем меню у этой хозяйки со стажем в разные годы постоянно присутствует фаршированная рыба, где-то уточняется, что операцию проводили с карпом. Тем, кто делал рыбу фиш, не надо рассказывать, как это непросто. Но зато как вкусно!

А вот меню на Новый год-2006. Приводим его в таком же порядке, в каком от руке записала хозяйка.

1. Отбивная с картофелем. 2. Фаршированная рыба (запеченная). 3. Фаршированные грибами яйца. 4-5. Салаты овощной и морской. 6. Печеночный торт. 7. Салат свекольный. 8. Ассорти мясное. 9. Курица. 10. Салат с грибами (шампиньоны). 11. Красная рыба. 12. Фрукты-конфеты.

Алкоголя, как видите, в списке нет. Видно за него отвечал человек, который четко знал и не забывал, что купить.

На другой странице уточняется. Отбивная (мариную, обвалять в манке, яйцо). Салат морской (капуста морская, яйцо отварное, крабовые палочки, креветки, кальмар). Салат свекольный (орех грецкие, чернослив без косточек).

Касательно печеночного торта хозяйка записала: печень перекрутить, испечь два блина, переложить, морковь + лук обжарить. Обязательно дать пропитаться.

А фаршированного карпа, как написано, надо было переложить лимоном и апельсиновыми дольками.

На следующий 2007 год отбивные были куриными и добавился язык заливной, а также фаршированная курица.

Что до сладкого, то самым популярным выбором семьи в разные годы был торт «Графские развалины», конечно же, испеченный собственноручно. Рецепт занимает целых две страницы.

Порой, откроешь такие записи и как будто возвращаешься за праздничный стол к дорогим и близким людям. С Новым Годом!

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